[CONCOURS] Tentez de gagner 2 codes du jeu Down to Hell

Si vous êtes passé sur notre compte Twitter ce matin peut-être l'avez-vous remarqué ? Pour clôturer l'année 2019 nous vous proposons un petit concours pour tenter de gagner 2 codes eShop pour la version Switch de Down to Hell.

Pour participer rien de plus simple, il suffit de vous abonner à notre page Twitter (si ce n'est déjà fait) et de retweeter le concours, rien de plus ! Le concours se terminera le 23 décembre à 18h , et nous annoncerons les deux vainqueurs tirés au sort peu après.

En espérant que ce concours soit le début d'une longue série à venir pour 2020 !