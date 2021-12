Concours Noël 2021 - Un code eShop de 25€ à gagner pour l'un des membres de Nintendo-Master

Plus que deux petites semaines avant le réveillons de Noël et les traditionnels cadeaux que nous nous faisons entre amis et en famille sous le sapin. Même si 2021 est toujours marquée par le COVID-19 et que l'esprit de la fête n'est pas forcément dans toutes les têtes, L'équipe de Nintendo-Master a décidé de prendre les devants et de vous remonter le moral avec un petit concours exclusivement dédié aux membres du site.

Mercredi 22 décembre , nous tirerons donc au sort l'un des membre du site qui repartira avec un code eShop d'une valeur de 25€, à utiliser comme bon lui semble. Pour participer, rien de très compliqué, il vous suffit de suivre les indications ci-dessous :

Posséder un compte Nintendo-Master

Nous laisser un petit message en commentaire sur cette news

Chaque membre qui aura laissé un message sera automatiquement retenu pour le concours. Merci en revanche de suivre 2 règles strictes pour la bonne tenue du concours. La violation d'une de ses deux règles entrainera une élimination de votre participation au tirage au sort :

1 seul commentaire par compte et par personne

Pas de participation avec un double compte