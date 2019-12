Concours : Nintendo lance son Calendrier Festif avec tous les jours un cadeau à gagner jusqu'à Noël !

Pour Noël, Nintendo organise un concours original : tous les jours jusqu'à Noël, Nintendo offre un cadeau différent aux joueurs ! Pour tenter de le gagner, rien de plus simple, il suffit de suivre ce lien et de s'enregistrer sur son compte Nintendo (ou d'en créer un.) Pour plus d'infos, voir le règlement du concours ICI.

Si vous voulez tenter votre chance, c'est par ici que ça se passe.

????Calendrier festif - Jour 2 ????



Nous avons le cadeau parfait pour les amateurs d'aventure : 20 codes de téléchargement pour #DragonQuestXI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime ! ????⚔️



Participer : https://t.co/vFzLcbad8k pic.twitter.com/nAkauEsY24 — Nintendo France (@NintendoFrance) 2 décembre 2019

