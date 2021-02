Concierge : Nintendo et Microsoft s'associent pour créer un service client novateur sur Nintendo Switch

La "Concierge" est dans la Nintendo Switch

En ces temps troublés ou les contacts humains deviennent de plus en plus compliqués au point qu'on se demande si bientôt ils ne seront plus qu'un lointain souvenir, Nintendo vient de dévoiler un nouveau service client novateur conçu en partenariat avec Microsoft ! Nommé Concierge, ce programme pilote gratuit vise à accompagner "les nouveaux possesseurs de Nintendo Switch" en leur proposant de parler en chat vidéo avec un représentant Nintendo (réel) L'idée est de donner non seulement l'impression d'avoir quelqu'un de bien vivant en face de soi et non un robot mais aussi que ce quelqu'un est légitime, et cela afin de développer une relation client plus chaleureuse et accessible.

Pour le moment testé uniquement aux Etats-Unis, ce service qui utilise l'application Microsoft Team se veut être en phase avec notre époque en créant non seulement un lien entre la firme et les possesseurs de la Switch mais aussi en apportant de vraies réponses à de vraies questions. Reste à voir si le test sera concluant et s'il s'étendra par la suite au reste de la planète. Retrouvez ci-dessous une présentation et le FAQ de Concierge.

Concierge Nintendo Switch Nintendo Switch Concierge est un nouveau programme pilote gratuit pour les nouveaux propriétaires de console Nintendo Switch ™. Participez à une réunion virtuelle en tête-à-tête avec un représentant Nintendo pour poser des questions, obtenir des réponses et en savoir plus sur tout ce que votre console Nintendo Switch a à offrir! Comment ça fonctionne Choisissez votre sujet Cette session ne concerne que vous, alors choisissez le sujet le plus pertinent à aborder. (Nous essaierons de répondre à toute autre question que vous pourriez avoir aussi, si le temps le permet.) Choisissez votre rendez-vous Choisissez une date et une heure qui vous conviennent. Confirmez votre présence Vérifiez votre boîte de réception pour un e-mail de confirmation de NintendoSwitchConcierge@noa.nintendo.com (assurez-vous également de vérifier votre dossier de spam). Relier! Discutez avec un représentant Nintendo via un appel vidéo. Notez s'il vous plaît: La disponibilité des sessions est limitée - la participation se fait sur la base du premier arrivé, premier servi. L'offre de participation n'est pas transférable et n'est ouverte qu'à ceux qui ont récemment acheté une console Nintendo Switch. La participation est limitée à (1) séance par personne. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans et situé aux États-Unis pour utiliser ce service. En participant à ce programme, vous acceptez que Nintendo puisse collecter des images vidéo de vous, de votre voix et de votre environnement afin d'interagir avec vous, de répondre à vos questions et de permettre à Nintendo de vous fournir le service demandé. FAQ : Questions fréquemment posées Qui peut participer à ce programme? Il s'agit d'un programme pilote pour les nouveaux propriétaires de Nintendo Switch où vous pouvez poser des questions, obtenir des réponses et en savoir plus sur tout ce que la console Nintendo Switch a à offrir. J'ai une question sur ce programme. À qui puis-je m'adresser? Veuillez envoyer un e-mail à rsvp@noa.nintendo.com . Quel est le coût de participation à ce programme? Il n'y a pas de frais - c'est entièrement gratuit. Y a-t-il une obligation d'achat pour participer à ce programme? Ce programme est une nouvelle initiative pour les nouveaux propriétaires de Nintendo Switch où vous pouvez obtenir des réponses à vos questions. Il n'y a aucune obligation supplémentaire d'acheter quoi que ce soit pour participer à ce programme. Puis-je inviter un ami ou un membre de ma famille à rejoindre la session avec moi? Le programme propose une conversation en tête-à-tête avec un représentant Nintendo. Vous pouvez inviter d'autres personnes à rejoindre la session avec vous à partir du même appareil. Quelles sont les dates et heures disponibles pour les sessions? Le programme se déroule en janvier et février, et les dates / heures des sessions varient en fonction de la demande et des horaires de nos représentants Nintendo. Y a-t-il une liste d'attente à laquelle je peux m'inscrire si aucune heure de session n'est actuellement disponible? Comme il s'agit d'un programme pilote, nous avons une disponibilité limitée sur la base du premier arrivé, premier servi. Nous vous recommandons de continuer à vérifier ici car il peut y avoir une disponibilité de session supplémentaire en raison d'annulations pendant toute la durée du programme. Vais-je recevoir un e-mail de confirmation? Oui, vous recevrez une confirmation et un e-mail de rappel de NintendoSwitchConcierge@noa.nintendo.com . Si nos experts Nintendo ont besoin de vous contacter pour quelque raison que ce soit, l'e-mail viendra de rsvp@noa.nintendo.com . Que puis-je faire si je me suis inscrit à une session mais que j'ai besoin d'ajuster l'heure ou que je ne peux plus y assister? Veuillez cliquer sur «gérer la réservation» dans votre e-mail de confirmation. Ma session sera-t-elle enregistrée? Non - vous ne pouvez pas lancer l'enregistrement de la session et la session ne sera pas enregistrée par Nintendo. Ai-je besoin télécharger des logiciels pour rejoindre la session? La session sera hébergée sur Microsoft Teams. Si vous rejoignez à partir d'un appareil mobile, vous devrez télécharger l'application Microsoft Teams pour rejoindre la session.

Source : Nintendo