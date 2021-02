Comparaison des trois Joy-Con rouges de la Nintendo Switch

La Nintendo Switch édition Mario est désormais disponible. Vous pouvez d'ailleurs encore l'obtenir (notamment sur Amazon- voir notre lien Partenaire) à un prix décent... Pour rappel, cette console collector reprend les couleurs de la mascotte de Nintendo avec notamment des Joy-Con rouges. Et si vous vous demandez s'il s'agit du même rouge que celui des Joy-Con vendus avec le bundle Super Mario Odyssey (et dispo sur le store My Nintendo ) ou encore des Joy-Con Néon Rouge de la console d'origine, un utilisateur de Reddit a eu la bonne idée de prendre en photo les trois Joy-Con côte à côte.

L'occasion de se faire une meilleure idée de ces trois coloris et, peut-être, de choisir son préféré... D'ailleurs n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.

1: Joy-Con Mario / 2 : Joy-Con Rouge Néon / 3 Joy-Con Mario Odyssey

Source : Reddit