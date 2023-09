Company of Heroes Collection - La guerre s'invite sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête de jeux de stratégie axés sur la guerre, l'annonce de Company of Heroes Collection sur Nintendo Switch devrait vous intéresser. Le jeu développé par Feral Interactive arrivera dans le courant de l'automne sur Nintendo Switch avec des contrôles adaptés à la console hybride, ainsi que les expansions du jeu directement incluses. Point important à noter, bien que le jeu de base propose une expérience multijoueur, la version Switch sera jouable uniquement en solo à son lancement. Le mode multijoueur sortira quant à lui à une date ultérieure via un patch.

Company of Heroes Collection marque les débuts sur console du jeu qui a redéfini la stratégie en temps réel, avec des campagnes épiques basées sur la libération de la France par les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis les assauts audacieux sur les plages du jour J jusqu'à la bataille de Normandie, les joueurs commanderont les forces des Alliés et de l'Axe dans une offre pleine d'action qui comprend à la fois le jeu de base et ses deux extensions - Opposing Fronts et Tales of Valor - dans un seul et même pack.



Avec une interface utilisateur et des commandes sur mesure conçues pour jouer sur Nintendo Switch, le champ de bataille complet sera sous le commandement du joueur. Des combats tactiques intenses se déroulent au cours de 41 missions basées sur des escouades, les rencontres d'un instant à l'autre déterminant le cours de chaque bataille. Un mode Escarmouche personnalisable est également inclus, avec des factions uniques, de multiples modes de jeu et une multitude de cartes, offrant une énorme rejouabilité et récompensant les expérimentations audacieuses.