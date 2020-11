Commandos 2 HD Remaster revient en force en décembre sur Nintendo Switch

Raylight Games et Kalypso Media s'unissent pour annoncer la sortie d'un grand classique du jeu de stratégie : Commandos 2 HD Remaster. Attendu pour le 4 décembre sur l'eShop de la console et en version boîte, nous vous laissons découvrir son trailer accompagné d'un communiqué officiel ci-dessous.

Commandos 2 – HD Remaster sur Nintendo Switch™ propose des graphismes en haute définition avec des commandes retravaillées, une interface modernisée et des tutoriels entièrement repensés, le tout optimisé pour les Joy-Con et le Pro Controller de la Nintendo Switch™.

Dans Commandos 2 – HD Remaster, prenez le contrôle d'un groupe de commandos d’élites qui s'aventure profondément derrière les lignes ennemies et tire profit des compétences de chacun des soldats pour venir à bout d'une série de missions toujours plus difficiles. Dans ce jeu révolutionnaire qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, explorez des environnements avec lesquels vous pouvez interagir, et utilisez des compétences uniques pour terminer des missions apparemment impossibles.

Caractéristiques de Commandos 2 – HD Remaster :