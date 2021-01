Colorful Colore - Un jeu de casse-tête à tout petit prix sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de petits jeux de casse-tête sur Nintendo Switch, Colorful Colore développé par Adriano Reis de Carvalho et édité par Drageus Games devrait vous taper dans l'œil. Disponible à partir du 22 janvier 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu est actuellement en promotion au petit prix de 0,99€, idéal si jamais vous avez des points or à dépenser.

Pour nous, il y a deux fondements à tout bon jeu de logique :

1 / SIMPLE MAIS EXIGEANT

Dans chaque niveau, le but n'est jamais loin… Le chemin pour y arriver, cependant, est un véritable labyrinthe. Choisissez une direction et évitez les murs qui ne correspondent pas à votre couleur. C’est facile au début, mais ça se complique rapidement grâce à des structures alambiquées et de nouveaux mécanismes tels que commutateurs et les téléporteurs. Vous pouvez être fiers si vous arrivez à résoudre les 50 niveaux !

Nous sommes convaincus que Colorful Colore saura vous remuer les méninges de façons uniques et variées, pour en retirer un vrai sentiment de satisfaction.

2 / RÉJOUISSANT

Tous les détails de la présentation ont été pensés, travaillés, poncés et repassés… animations colorées, visuels et effets sonores immersifs, musique cool... L'expérience est à la fois vive et clean, stimulante et relaxante, offrant l'environnement parfait pour un exercice cérébral des plus plaisants !