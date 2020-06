Collar X Malice et Collar X Malice -Unlimited- disponibles cet été sur Nintendo Switch

Amateurs de visual novel, Aksys Games a dévoilé lors de la New Game+ Expo l'arrivée de deux nouveaux titres sur la Nintendo Switch : Collar X Malice et Collar X Malice -Unlimited-. Si le jeu de base est attendu pour le 25 juin 2020 , le fandisc Collar X Malice -Unlimited- vient d'obtenir son Laissez-Passer pour l'eShop de la console à partir du 20 août 2020 . Nous vous laissons ci-dessous un bref descriptif des jeux :

A propos de Collar X Malice :

Une dangereuse organisation secrète lance une campagne de terreur et de violence dans la ville de Shinjuku, poussant la société au bord du chaos. Jeune officier de police, vous êtes chargée de restaurer l'ordre mais êtes prise pour cible lors d'une attaque et un collier empoisonné est attaché à votre cou. Alors que la situation dégénère et qu'il n'y a plus de temps à perdre, cinq mystérieux étrangers arrivent pour vous aider dans votre quête pour la vérité.

A propos de Collar X Malice -Unlimited- :

Le danger ne fait que commencer ! Retournez dans le monde palpitant et mortel de Collar X Malice avec les modes de jeu exclusifs Interlude, After Story et Adonis. Retrouvez les personnages et les événements du jeu original, tout en établissant de nouvelles relations et en réunissants les morceaux à la suite du premier incident du X-Day. Puis, attachez votre ceinture pour vivre une toute nouvelle expérience d'enquête en recherchant les traîtres cachés au plus profond de la sombre organisation d'Adonis. Embarquez dans une course désespérée contre la montre avant l'arrivée du prochain jour X cataclysmique ! Disponible pour la première fois en dehors du Japon, Collar X Malice -Unlimited- a été classé M pour Mature par le ESRB.