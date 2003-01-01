Coffee Talk Tokyo - Le service reprendra début mars sur Nintendo Switch

La licence Coffee Talk continue son bonhomme de chemin, et cette fois, elle va faire une escale au Japon avec Coffee Talk Tokyo. Le titre est attendu pour le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents, et nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de présentation.

À propos du jeu

Se déroulant dans un café nocturne de Tokyo, Coffee Talk Tokyo invite les joueurs à se glisser dans la peau d'un barista et à préparer des boissons qui réchauffent le cœur des humains comme des créatures fantastiques. Chaque tasse influence le ton de chaque conversation, révélant les histoires, les rêves et les difficultés d'un tout nouveau casting de personnages.

Les joueurs peuvent expérimenter des boissons chaudes et froides, améliorer leur latte art à l'aide de pochoirs à saupoudrer et explorer Tomodachill, un fil d'actualité social intégré au jeu qui leur permet de découvrir des informations cachées sur la vie de leurs clients.

L'expérience est accompagnée d'une bande-son lo-fi relaxante composée par Andrew « AJ » Jeremy, compositeur de Coffee Talk et Coffee Talk Episode 2, qui mélange jazz calme et rythmes doux inspirés des nuits d'été à Tokyo.