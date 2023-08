Coffee Talk s'offre une compilation 2-en-1 sur Nintendo Switch

Licence démarrée en 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Coffee Talk a eu le droit à 2 épisode où nous incarnons un barista à l'écoute de ses clients. Si vous n'avez pas encore découvert la licence, Numskull Games, Serenity Forge, le développeur indépendant Toge Productions et Just For Games viennent d'annoncer la signature d'un partenariat pour sortira les deux jeux dans une compilation physique dénommée Coffee Talk 2-in-1 Double Pack. Attendu dans le courant de l'automne 2023, nous vous laissons découvrir un trailer de présentation ci-dessous.

À propos de Coffee Talk 2 in 1 Double Pack : Coffee Talk Episode 1 et Episode 2 sont des jeux dans lesquels vous écoutez les problèmes des gens et les aidez en leur servant une boisson chaude avec les ingrédients que vous avez en stock. Ce jeu dépeint des vies aussi humaines que possible, avec des personnages qui ne sont pas que des humains. Plongez dans les histoires d'habitants d'une version alternative de Seattle, allant d'une histoire d'amour dramatique entre un elfe et un succube, à un extraterrestre essayant de comprendre la vie des humains, et bien d'autres que les lecteurs modernes trouveront fortement en écho avec le monde qui les entoure.