COCOON - Le prochain jeu de deux des papas de Limbo et d'Inside se dévoile

Annoncé lors du Xbox Bethesda Showcase 2022, COCOON est l'une des prochaines pépites éditées par Annapurna Interactive. Prévu pour 2023 , le titre est le fruit du travail de Geometric Interactive, un tout nouveau studio de développement fondé par Jeppe Carlsen et Jakob Schmid, deux anciens employés de Playdead, l'iconique studio derrière les impressionnants Limbo et Inside. Jeppe Carlsen y était "lead gameplay designer" (ou "concepteur du gameplay en chef") et Jakob Schmid assurait l'ambiance sonore et la musique.

Autant dire que ce jeu d'aventure avec des énigmes et des casse-tête s'annonce plus que prometteur comme vous pouvez le constater avec sa première bande-annonce ci-dessous. Le voyage s'annonce aussi fou que dépaysant !

De Jeppe Carlsen, le principal concepteur de gameplay de LIMBO et INSIDE — COCOON vous emmène dans une aventure à travers des mondes dans des mondes. Maîtrisez les mécanismes de saut du monde pour percer un mystère cosmique.



Des mondes dans des mondes

COCOON est une approche unique du genre d'aventure et de puzzle, où chaque monde existe dans un orbe que vous pouvez porter sur votre dos. Enveloppez-vous de la mécanique de base du saut entre les mondes et combinez-les, manipulez-les et réorganisez-les pour résoudre des énigmes complexes











Machines extraterrestres

Interagissez avec des environnements extraterrestres et des dispositifs biomécaniques laissés par une ancienne civilisation. Parcourez des biomes uniques et variés, des structures industrielles aux énormes cavernes organiques, et découvrez comment ils sont connectés les uns aux autres.











Capacités d'Orbe

Chaque orbe a une capacité qui peut être déverrouillée, transformant ainsi l'orbe en un outil unique que vous pouvez utiliser dans d'autres mondes. Utilisez ces capacités pour découvrir des chemins et des objets cachés, tirer des projectiles pour déclencher des interrupteurs, et plus encore.









Gardiens monstrueux

De puissants gardiens protègent chaque monde et vous devez les affronter dans des batailles féroces. Chaque combat est unique et vous oblige à maîtriser de nouvelles mécaniques satisfaisantes.