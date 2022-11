Cobra Kai 2: Dojos Rising s'offre une sortie en version physique sur Nintendo Switch

Le début du mois de novembre est à placer sous le signe des arts martiaux. Après SIFU, c'est au tour de Cobra Kai 2: Dojos Rising de faire son arrivée sur Nintendo Switch. Disponible depuis ce 8 novembre 2022 en version physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

À propos de Cobra Kai 2: Dojos Rising :

Recrutez… Entraînez-vous… Combattez ! Le All Valley vous attend !

Eagle Fang, Cobra Kai, Miyagi-do : quel est votre dojo ? Ce choix lancera votre aventure, mais il vous appartient ensuite de recruter l’équipe la plus puissante possible tandis que vous progressez dans la maîtrise de votre style de combat et vous battez pour asseoir l’HÉRITAGE de votre dojo en tant que All Valley Karate Grand Champion !

Caractéristiques principales :