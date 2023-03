Cobra - Le célèbre chasseur de primes galactique bientôt de retour dans un jeu vidéo dédié

Venu de nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Si ces quelques mots vous vont remonter une myriade de souvenirs, c'est que vous avez eu une jeunesse sympathique, et que la quarantaine ne va pas tarder à pointer le bout de son nez si ce n'est pas déjà fait ! Créé en 1978, le cultissime manga Cobra s'est surtout fait connaître dans nos contrées avec l'animé diffusé en France en 1985.

Si nous avons pu suivre jusqu'ici les aventures de Cobra armé de son célèbre Rayon Delta dissimulé dans son bras gauche sous la forme de mangas et d'animé, Microids et TMS viennent d'annoncer la signature d'un partenariat pour donner une nouvelle dimensions aux aventures du corsaire de l'espace, prenant ainsi la forme d'un jeu vidéo. Les joueurs pourront ainsi incarner Cobra, célèbre chasseur de primes galactique, dans un univers futuriste et coloré, basé sur la série d'animations produite par TMS.

Nous sommes ravis de travailler sur cette adaptation de Cobra, un anime légendaire qui a marqué des millions de spectateurs à travers le monde. Nous avons à cœur de respecter l'univers et les personnages créés par Buichi Terasawa , tout en proposant une expérience de jeu immersive et fidèle à l'esprit de la série. Le jeu Cobra s'annonce comme une grande aventure pour les fans et les joueurs en quête d'un univers riche et captivant Stéphane Longeard, CEO de Microids