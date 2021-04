Le CNC annonce un budget de 4,2 millions d'euros en 2021 pour son fonds d'aide aux créateurs de jeux vidéo

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) va consacrer en 2021 près de 4,2 millions d’euros pour venir en aide aux créateurs de jeux vidéo via son fonds d'aide dédié. La commission du Fonds d'aide aux jeux Vidéo (FAJV), composée d'une dizaines de membres issus des différents métiers du secteur, est désormais présidée par l'écrivain Maxime Chattam qui succède ainsi à Juliette Noureddine. Ces aides sont destinées à accompagner les auteurs et les entreprises de création aussi bien dans l'écriture que dans la production ou la pré-production. Maxime Chattam a déclaré vouloir mettre en avant des "jeux qui ont une vraie histoire, des personnages forts, et des narrations originales" considérant le jeu vidéo aussi bien comme un "art" que comme "un bien culturel" .

A côté de ça, les entreprises du jeu vidéo peuvent aussi bénéficier d'un crédit d'impôt jeu vidéo de 30%. D'après le CNC, en 2020 , près de 200 millions d'euros auraient ainsi été dépensées dans la production des jeux vidéo en France.

Selon une étude publiée par le CNC et la Direction générale des entreprises, le chiffre d’affaires de l’industrie française du jeu vidéo en France serait estimé à 5 milliards d'euros (alors que le marché mondial est estimé à 95 milliards .)

Pour en savoir plus sur le Fonds d'aide aux jeux Vidéo, voir pour déposer un dossier, voir ICI.

Source : Cnc