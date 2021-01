Clone Drone in the Danger Zone - La guerre des drones planifiée pour début 2021 sur Nintendo Switch

Après une sortie sur Steam en accès anticipé, Clone Drone in the Danger Zone s'apprête à débarquer sur différents supports consoles dont la Nintendo Switch. C'est en effet le développeur Doborog qui a annoncé que son jeu de combat robotique sortirait sur consoles en même temps que la version finale de Steam quelque part durant le début de l'année 2021 . En attendant d'avoir de nouvelles informations sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous un descriptif officiel, accompagné d'un trailer de présentation.

L’histoire du jeu

Depuis son lancement en accès anticipé sur Steam en 2017, le jeu s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires et a recueilli plus de 8 500 commentaires d'utilisateurs (actuellement 97 % de commentaires extrêmement positifs), ainsi que près de 30 000 entrées Steam Workshop de la part de la communauté. Au fil du temps, le jeu est devenu le terrain de jeu virtuel d'une communauté large et passionnée qui s'affronte quotidiennement dans l'arène de robots Clone Drone in the Danger Zone.

À propos du jeu

Clone Drone in the Danger Zone est un jeu de combat de robot à la troisième personne dans lequel n'importe quelle partie du corps peut être tranchée, à travers une variété de modes solo, multijoueur en ligne et coopératif en ligne. Votre conscience humaine transférée dans un robot gladiateur, vous devez survivre aux sinistres épreuves de l'arène et rejoindre la résistance humaine contre l'empire des robots maléfiques.

Points clés