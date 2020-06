Clockwork Aquario - Le jeu d'arcade oublié refait surface 27 ans après sur consoles

Drôle d'histoire que celle de Clockwork Aquario, jeu initialement pensé pour l'arcade et jamais commercialisé, Strictly Limited Games, SEGA et ININ Games ont ressorti le titre de son carton planqué dans le grenier pour lui offrir une sortie en bonne et due forme 27 ans plus tard sur les consoles actuelles. Attendu dans le courant de l'année 2020 , nous vous laissons ci-dessous le premier communiqué officiel du jeu, ainsi que quelques captures d'écran.

Strictly Limited Games et ININ Games sont très heureux d'annoncer que le jeu coloré Clockwork Aquario sortira en 2020 - après avoir été perdu pendant 27 ans.



Le jeu sera publié pour les plateformes de jeu actuelles et sera disponible en éditions physiques limitées, ainsi qu'en version numérique. La date de sortie est prévue pour la fin de l'année.

Le développement de Clockwork Aquario a commencé en 1992 et c'est le dernier jeu d'arcade jamais développé par la légendaire société Westone. Avec ses magnifiques graphismes en 2D, il a été créé pour pousser le matériel d'arcade SEGA System 18 à ses limites. Malheureusement, les jeux de combat et les jeux en 3D dominaient les salles d'arcade à cette époque, ce qui a entraîné l'annulation de Clockwork Aquario.



Conçu à l'origine par l'éditeur en chef et co-fondateur de Westone, Ryuichi Nishizawa, Clockwork Aquario peut être décrit comme le chant du cygne d'une société qui faisait partie d'une époque marquée par des licences historiques tels que la série Wonder Boy / Monster World.

En tant qu'entreprise qui s'efforce de préserver les jeux vidéo, elle est également devenue partie intégrante de la mission de Strictly Limited Games, qui consiste à dénicher des jeux inédits qui constituent une partie essentielle du patrimoine culturel des jeux vidéo.

Ainsi, il y a trois ans, Strictly Limited Games a entrepris de retrouver "Tokeijikake no Aquario", le titre japonais de Clockwork Aquario, et de faire revivre le jeu.

ININ Games s'est ensuite joint aux efforts pour convaincre SEGA/LAT que Clockwork Aquario allait enfin voir le jour, en signant pour créer une version numérique et rendre le jeu accessible à un plus large public.

Certaines parties (dont le son, la musique et plusieurs graphiques) n'étaient pas récupérables dans le code source, c'est pourquoi l'accent a été mis sur l'implication d'un maximum de membres de l'équipe Westone originale dans le projet pour être fidèle au jeu - du programmeur en chef, Takanori Kurihara, au génie musical, Shinichi Sakamoto, en passant par M. Wonder Boy lui-même, Ryuichi Nishizawa, qui a exprimé sa joie et son excitation de revoir l'écran-titre après 27 ans sur Twitter.

Ryuichi Nishizawa a également déclaré "Clockwork Aquario est une grande œuvre d'art en 2D, dans laquelle les artistes du pixel ont mis leur cœur et leur âme. J'aimerais exprimer mon respect et ma gratitude à ceux qui ont travaillé si dur pour le restaurer".