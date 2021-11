Clockwork Aquario - Le jeu d'arcade perdu pendant pratiquement 30 ans dévoile sa nouvelle date de sortie sur Nintendo Switch

Jeu d'arcade perdu dans les limbes pendant près de 30 ans, Clockwork Aquario prépare son grand retour en cette fin d'année sur Nintendo Switch et PS4. D'abord initialement prévu pour fin 2020, le titre a finalement connu quelques déboires, poussant le développeur Westone à sortir son titre le 14 décembre 2021 . En attendant de pouvoir découvrir le jeu, nous vous laissons découvrir le dernier trailer de Clockwork Aquario ci-dessous.

Après avoir été perdu pendant presque trois décennies, le jeu d'action coloré à défilement latéral, et le dernier titre d'arcade, mais jamais sorti, du légendaire studio de développement Westone, va enfin reprendre vie ! Pour vous mettre dans l'ambiance, une toute nouvelle bande-annonce vous montre le gameplay étonnant et coloré qui vous attend !

Clockwork Aquario présente des niveaux créés de manière imaginative avec de magnifiques graphiques en pixels colorés. Facile à prendre en main, le jeu de défilement latéral addictif et les commandes intuitives vous plongent instantanément dans l'action alors que vous affrontez une foule de méchants ! Choisissez votre personnage préféré et partez à la conquête de divers ennemis et de boss uniques avec Huck Londo, Elle Moon, ou le robot géant Gush - seul ou avec votre joueur 2 préféré en mode coopératif ! Complété par une bande-son incroyable de la légende de Westone, Shinichi Sakamoto, Clockwork Aquario valait bien l'attente.