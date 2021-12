Clockwork Aquario - À peine sorti, mais déjà dans le livre des records

Alors qu'il est sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 24 novembre 2021, Clockwork Aquario vient de signer son tout premier record, le faisant automatiquement rentrer dans le Guinness World Records. On ne parlera pas ici de chiffre de vente, mais bien de temps de développement, car si vous avez suivi l'histoire du jeu, Clockwork Aquario a été développé en 27 ans.

Initialement attendu au milieu des années 90 sur borne arcade, le titre aura finalement été remis dans les cartons, avant que ININ Games ne commence à fouiller un peu les archives, et réussisse à réunir quelques membres du studio Westone, dont le créateur du jeu Ryuichi Nishizawa pour remettre le jeu sur les rails, et le sortir officiellement 27 ans plus tard.

Un record qui prête à sourire, mais qui sera accompagné on l'espère de ventes correctes.

Source : Nintendo