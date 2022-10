Clive 'N' Wrench - Le Banjo-Kazooie like sort enfin du terrier pour dévoiler sa date de sortie et une version physique

Dans la série des jeux indépendants qui reviennent de très (TRÈS) loin, le Banjo-Kazooie like Clive 'N' Wrench sort enfin de son terrier pour nous donner des nouvelles. Numskull Games, le développeur Dinosaur Bytes et Just For Games viennent de confirmer dans un récent communiqué que le plateformer 3D serait officiellement disponible dans le courant du mois de février 2023. Mieux, une version physique et également attendue sur Nintendo Switch et consoles PlayStation sur cette même période, avec une édition collector en prime.

Clive 'N' Wrench est un paradis de la plateforme en 3D brillamment conçu, rempli de défis, de pièces à collectionner et de personnages charismatiques. Avec Clive le lapin et son meilleur ami Wrench, le singe sur son dos, les joueurs vont sauter, rouler, planer et tourner dans le temps et l'espace grâce à un réfrigérateur magique des années 50, dans une quête héroïque pour contrecarrer le tyrannique Dr Daucus. Les joueurs s'aventureront à travers l'ère glaciaire préhistorique, dans l'Égypte ancienne et même à travers le Far West dans 11 niveaux distincts, chacun avec ses propres combats de boss aux difficultés variables. Clive 'N' Wrench a été conçu pour les joueurs expérimentés comme pour les nouveaux venus. Inspiré par des classiques du genre tels que Spyro the Dragon et Jak & Daxter, la création de Clive 'N' Wrench remonte à 2011, par Rob Wass, développeur unique et passionné. Après avoir conçu des cartes pour Unreal Tournament d'Epic Games et créé des villes entières dans les premiers GTA 3D de Rockstar (III, Vice City et San Andreas), Rob a mis à profit sa connaissance de l'industrie et son amour des jeux de plateformes 3D pour façonner l'apparence, la sensation et l'animation de chaque mouvement des diverses compétences du jeu.