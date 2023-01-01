Clean Up Earth - Un jeu cosy pour la cause environnementale débarque sur Nintendo Switch 2

​En 2023, après avoir développé Dolphin Spirit: Ocean Mission et mené des recherches sur la pollution à travers le monde, l’équipe de Magic Pockets a été frappée par l’ampleur de la crise. Inspiré par les bénévoles qui se mobilisent partout dans le monde pour nettoyer les plages, les rivières et les paysages pollués, le studio nous propose de découvrir à partir du mois d'avril leur dernier jeu Clean Up Earth qui vous demandera de nettoyer la pollution pour redonner vie à la nature environnante. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Clean Up Earth :

​Aspirez les déchets sur terre et dans l’eau, puis reconstruisez des paysages endommagés tandis que la végétation et la faune renaissent sous vos yeux. Jouez en solo pour une expérience apaisante et immersive, ou faites équipe avec vos amis et la communauté pour restaurer ensemble des mondes de grande envergure. Et au-delà de l’écran, vos actions de nettoyage en jeu peuvent contribuer à soutenir de véritables organisations environnementales œuvrant sur le terrain, transformant ainsi des actions virtuelles en impact réel.

​ Caractéristiques du jeu : Évadez-vous, détendez-vous et faites la différence

​ Dans Clean Up Earth, ressentez la satisfaction immédiate de nettoyer les déchets et de révéler la beauté cachée sous la pollution. Observez des paysages autrefois abîmés renaître sous vos yeux : à chaque détritus éliminé, la nature respire à nouveau, les plantes repoussent et la faune revient.

​ Explorez des environnements époustouflants inspirés de lieux réels : plages baignées de soleil, montagnes embrumées ou déserts arides. Plongez dans des atmosphères apaisantes où les sons de la nature et vos actions créent un flux relaxant. Ressentez une profonde satisfaction à chaque déchet retiré, révélant davantage la beauté cachée du monde.

​ Votre outil modulable est simple mais puissant : aspirez les déchets, déterrez les ordures enfouies, nettoyez les débris toxiques et recyclez-les dans le Recyc’lab pour restaurer les structures endommagées. Au fil de votre progression, des améliorations débloquent de nouvelles possibilités, vous permettant de relever des défis plus ambitieux et d’accéder à de nouvelles zones. Conçu pour être intuitif et gratifiant, chaque utilisation du Terra Cleaner transforme visiblement le monde.

​ Commencez seul, invitez vos amis proches (coop jusqu’à 8 joueurs selon la taille de la carte) ou rejoignez des zones de nettoyage partagées plus vastes (jusqu’à 25 joueurs). Clean Up Earth s’adapte à votre rythme tout en vous permettant de percevoir concrètement l’impact positif de l’action collective.

​ Sous les déchets se cachent des artefacts anciens et des échos oubliés de civilisations passées. En nettoyant chaque zone, vous révélez ces reliques et des souvenirs quantiques ludiques. De la Zone 51 au Triangle des Bermudes, chaque carte recèle des secrets à découvrir.

​ Un fonds écologique intégré, testé lors du Jingle Jam 2025, permet à Clean Up Earth de soutenir de véritables initiatives écologiques, en collaboration avec des projets de confiance comme le World Cleanup Day et des partenaires tels que Plastic Pickup, Recyclop, Expedition MED, Wings of the Ocean, etc.

​ Dès son lancement, Clean Up Earth offrira aux joueurs la possibilité de participer à des actions de nettoyage réelles via des micro-dons automatiques vers des ONG sélectionnées. Tout cela simplement en jouant, sans dépense supplémentaire.

​Clean Up Earth n’est pas qu’un simple jeu de nettoyage cozy. C’est un rappel bienveillant que chaque petit geste compte, et que la collaboration peut générer un véritable changement.