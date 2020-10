Clea - Une dose de frayeur en deux dimensions sur Nintendo Switch pour Halloween

Si vous avez apprécié la série des The Coma sur Nintendo Switch, InvertMouse vous invite à découvrir un nouveau jeu de survival horror en 2D dénommé Clea. Sorti depuis juillet 2019 sur Steam, le jeu sera disponible pour le 30 octobre 2020 sur Nintendo Switch. En attendant de vous offrir votre dose de frayeur, nous vous laissons ci-dessous un trailer de présentation ci-dessous accompagné d'un descriptif officiel.

Maman et papa ont fait des expériences sur des Serviteurs du Chaos, et les monstres viennent tout juste d'être relâchés. Clea et son petit frère doivent s'échapper du manoir Whitlock. Fais l’expérience de cette histoire fraîchement sortie d’un conte d’Halloween en aidant Clea à résoudre des énigmes et éviter les Serviteurs du Chaos dans ce jeu palpitant au style de théâtre de papier!

Dans Clea, vous jouerez la jeune héroine et son petit frère alors qu’ils tentent de s’échapper d’un manoir rempli de monstres. Les joueurs doivent rester alertes, afin d’éviter les créatures et découvrir où ils se trouvent sur leur chemin. Il faudra résoudre des énigmes, se cacher, ramasser et utiliser des items qui leur permettront de traverser le sinistre manoir sans encombre.

Déjouez les Serviteurs du Chaos qui sont en chasse. Écoutez leurs pas, jetez un coup d'œil sous les portes et restez loin, très loin. Traquez les objets clés et résolvez les énigmes conçues pour vous bloquer l'accès au monde extérieur. La lignée des Whitlock est remplie de sombres souvenirs. Obtenez des orbes de mémoires et découvrez vos secrets de famille grâce à des chapitres bonus.

Caractéristiques : ​