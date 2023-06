Classic Racers Elite - Grimpez dans l'habitacle pour découvrir notre vidéo de gameplay

Que vous soyez un amateur de jeux de courses ou de véhicules mythiques, vous avez surement vu passer dans nos colonnes la sortie prochaine de Classic Racers Elite sur l'eShop de la Nintendo Switch. Attendu pour le 29 juin et proposé au prix de 29,99€, nous avons eu l'occasion de vous proposer un test dédié à découvrir dans nos colonnes. Pour aller plus loin dans la réflexion, nous vous proposons également de découvrir ci-dessous une petite vidéo de gameplay du jeu, capturée par nos soins.

Un jeu de course Hill Climb où le but est simple, vous êtes au bas de la colline et comme en rallye, vous devez grimper au sommet le plus vite possible.

Profitez de l'ère des voitures emblématiques et conduisez-les brutalement pour en tirer le meilleur parti.

Retrouvez les sensations de la course pour marquer le meilleur temps dans les classements des nombreux circuits disponibles. Arriverez-vous au premier rang des classements mondiaux multiplateformes en ligne ? !

Le gameplay complet dure plus de 4 heures, mais il existe un grand potentiel de valeur de relecture avec les classements en ligne.

Moteur physique Simcade pour une vraie sensation de voiture, mais avec une approche et un contrôle simples.