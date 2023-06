Classic Racers Elite - Les années 60 s'invitent dans ce nouveau jeu de rallye sur Nintendo Switch

On aura beau dire, certaines voitures de course du siècle dernier ont un charme indéniable même encore aujourd'hui. Si vous aimez les vieilles caisses, Funbox Media Ltd vient d'annoncer un partenariat avec le développeur Vision Reelle pour sortir le jeu de course Classic Racers Elite. Attendu sur Nintendo Switch et PS4 dans le courant de l'été , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous qui sent bon les années 60.

Classic Racers Elite est un pur jeu de course contre la montre qui se déroule dans l'âge d'or des rallyes des années 60. À la base, il s'agit d'un jeu de course de côte où l'objectif est simple : vous êtes en bas de la colline et, comme en rallye, vous devez atteindre le sommet le plus rapidement possible. La nouvelle version "Elite" introduit des modes de course contre la montre sur les circuits de course, ce qui permet de découvrir toute l'étendue de la conduite d'époque. Classic Racers Elite est un jeu de course qui défie le genre avec une approche pure et simple de la course traditionnelle de l'époque. Pas de personnalisation des voitures (à l'exception de la livrée), pas de réglages, pas de fonctions sociales, pas de mondes ouverts. Des courses qui reviennent à l'essentiel, avec pour seul objectif de s'amuser ! Revivez la sensation de battre les meilleurs temps sur les classements mondiaux multiplateformes des nombreux circuits disponibles et assurez votre place dans le monde du rallye. Le moteur physique SimCade crée un comportement authentique des voitures, mais avec une approche directe des commandes du joueur.

Pilotez des voitures emblématiques des années 60 dans 4 catégories - des petites voitures de rallye aux géants de la F1.

Testez vos talents de pilote dans 12 championnats.

Faites la course dans 17 lieux uniques pour un total de 50 circuits (y compris des circuits inversés, segmentés et des slaloms).

Les classements mondiaux en ligne pour chaque circuit offrent une grande valeur de relecture.

Modes Free Run et Time Attack pour améliorer vos temps dans les classements mondiaux.

Un gameplay équilibré avec des voitures plus simples à piloter dans les premiers championnats et des bêtes de métal plus puissantes vers la fin.

Des commandes parfaitement ajustées pour un maximum de maniabilité et de plaisir à chaque virage.