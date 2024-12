Class of Heroes 3 Remaster - Le Donjon-RPG revient sur consoles modernes pour son 15ème anniversaire

A l'occasion du 15ème anniversaire de Class of Heroes 3, PQube et ACQUIRE viennent de dévoiler la sortie prochaine d'un remaster sur Nintendo Switch et supports concurrents sobrement intitulé Class of Heroes 3 Remaster. En attendant davantage d'informations sur le contenu de cette nouvelle édition et une date de sortie précise, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

La classe reprend !

Après 15 ans d’attente, Class of Heroes 3 Remaster, la célèbre série de RPG de donjons sur le thème de l’école, est enfin là ! Inscrivez-vous dans l’une des trois écoles distinctes et rejoignez vos camarades pour une aventure épique dans les profondeurs des donjons. Plongez dans les donjons !

Class of Heroes 3 Remaster élève les RPG de donjons en 3D à un nouveau niveau, avec encore plus de personnages et des donjons encore plus vastes que jamais ! Retour à l’école :

Choisissez l’une des trois écoles distinctes : chacune influencera votre uniforme, la difficulté et le déroulement de l’histoire ! Faites-vous de nouveaux amis :

Le système de relations amélioré vous permet de forger (ou de briser !) des liens avec vos camarades de classe dans votre équipe. Plus le lien est fort, plus les avantages sont importants ! Formez votre équipe :

Associez-vous à des camarades issus d’un large éventail de races et de classes pour créer l’équipe parfaite de héros prêts à explorer les donjons. Pillez les donjons !

Emmenez votre équipe dans des donjons colossaux et labyrinthiques. Affrontez des ennemis, récupérez des trésors et devenez plus puissant à chaque exploration ! Créez votre style :

Avec des centaines d’armes, d’armures et d’objets, ainsi qu’un grand nombre de combinaisons de races et de classes, personnalisez votre équipe pour correspondre à votre style de jeu ! Nouveautés et améliorations :

En tant que troisième opus de la série, chaque aspect des jeux originaux a été optimisé et amélioré pour faire de cet épisode le plus agréable de tous !