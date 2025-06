Class of Heroes 3 Remaster attendu pour mi-septembre sur Nintendo Switch

Et un, et deux, et trois remasters ! Après les deux premiers opus, c'est donc tout logiquement que PQube et ACQUIRE viennent d'annoncer la sortie prochaine de Class of Heroes 3 Remaster. En attendant de pouvoir mettre la main sur ce Donjon-RPG le 18 septembre prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son dernier trailer en date ci-dessous.

Class of Heroes 3 Remaster est l'apogée de la célèbre série de JRPG Class of Heroes. Avec plus de fonctionnalités et des graphismes améliorés par rapport à ses prédécesseurs, les joueurs auront le choix entre trois écoles et de nombreuses autres classes à devenir ! Des cartes gigantesques, des ennemis et des hordes de butin attendent les étudiants les plus performants dans un JRPG au défi diabolique qui mettra à l'épreuve même les vétérans les plus aguerris !