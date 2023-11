Class Of Heroes 1 & 2: Complete Edition - Repartez à l'école des héros avec cette nouvelle compilation

La licence de Donjon-RPG Class Of Heroes est de retour sur Nintendo Switch dans une compilation des deux premiers opus en versions remasterisées. Sobrement intitulé Class Of Heroes 1 & 2: Complete Edition, le titre sortira début 2024. En attendant, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

La classe reprend ses droits ! Class of Heroes : Anniversary Edition et Class of Heroes 2G : Remaster Edition arrivent sous la forme d'un pack de deux jeux dans Class of Heroes 1 & 2 : Complete Edition ! Jouez aux versions remasterisées de ces deux dungeon crawlers classiques en mettant l'accent sur la composition d'équipe et la collecte d'objets rares ! Les deux jeux seront également disponibles individuellement en version numérique.

Class of Heroes : Anniversary Edition

Personnalisation approfondie des personnages - Choisissez parmi 10 races uniques avec 15 majors différentes pour combiner les compétences, les statistiques et les aptitudes !

Des donjons classiques à l'ancienne - 75 labyrinthes en 3D remplis de monstres, d'énigmes, de pièges et de trésors.

Gestion efficace des ressources - Achetez et vendez au magasin du campus et stockez les objets dans votre dortoir.

Système d'alchimie flexible - Trouvez des composants dans les donjons et utilisez-les pour synthétiser de nouveaux objets ou personnaliser votre équipement.

Liste de classes étendue - Essayez une variété de classes couvrant un large éventail de domaines tels que l'éducation générale, la magie, le vol et le combat.

Class of Heroes 2G : Remaster Edition