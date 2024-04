Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition est disponible sur Nintendo Switch

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir la licence Class of Heroes de Pqube et Acquire, l'heure est venue de faire coup double. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch, Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition vous propose de re-découvrir les deux opus de la licence dans une toute nouvelle compilation comportant les opus suivants :

Class of Heroes: Anniversary Edition

Class of Heroes 2G: Remaster Edition

Un remaster HD de ces deux dungeon crawlers classiques ! Choisissez parmi différentes races et formations pour créer votre cohorte idéale d'étudiants et former une équipe redoutable. Avec l'aide de vos professeurs, devenez l'aventurier ultime et venez à bout des donjons les plus difficiles ! Class of Heroes "Anniversary Edition" : Spécialisation des étudiants : choisissez le nom, le sexe, la classe, l'alignement et la formation de vos étudiants pour former l'équipe idéale.

Adaptez les attaques de votre équipe : des monstres puissants et cachés se cachent à chaque coin des donjons. Préparez votre équipe à combattre ces créatures maléfiques.

Plusieurs donjons à explorer : avec plus de 75 donjons qui changent à chaque fois que vous y entrez, vous ne vous lasserez jamais de vous perdre !

Gestion des ressources : des trésors inestimables aux déchets sans valeur, gérez judicieusement votre butin de donjon.

Personnalisez vos armes : des pierres de puissance aux marteaux de guerre, personnalisez les attributs de vos armes pour devenir une force incontournable ! Class of Heroes '2G Remaster Edition' : Trois écoles différentes : chaque école possède son lot de personnages et de cours intéressants que vos élèves peuvent suivre.

D'innombrables combinaisons : avec 10 classes différentes, 18 cours différents et 3 alignements différents, la création de l'équipe parfaite est infinie.

Des cartes de donjon sans fin : Plus de 100 cartes de donjon à conquérir et à explorer. Avec des terrains et des environnements différents, chaque donjon n'est jamais tout à fait le même.

De nombreux ennemis à vaincre : des groupes de petits ennemis aux bêtes terrifiantes, ils traqueront chacun de vos mouvements. Soyez prêt à vaincre ces ennemis déterminés.

Source : Nintendo