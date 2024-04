Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition débarque fin avril sur Nintendo Switch

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir la licence Class of Heroes de Pqube et Acquire, l'heure est venue de faire coup double. Disponible à partir du 27 avril, Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition vous propose de re-dédouvrir les deux opus de la licence dans une toute nouvelle compilation :

Class of Heroes: Anniversary Edition

Class of Heroes 2G: Remaster Edition