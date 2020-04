Clannad s'offre une version physique occidentale sur Nintendo Switch

Visual Novel dont la réputation n'est plus à faire au pays du soleil levant, Clannad s'était offert en juillet dernier une déclinaison en jeu vidéo sur Nintendo Switch. Si l'on aurait pu penser que le titre resterait au Japon, nous apprenons par le biais de Limited Run Games que ces derniers vont s'occuper de la distribution du jeu en occident.

Les précommandes débuteront le 14 avril et le prix de Clannad en version classique sera fixée à 49,99$ (fdp non inclus). Limited Run Games n'a pas encore communiqué sur le nombre d'exemplaires disponibles, mais compte tenu de la nature du titre, ce nombre sera assez faible. Les précommandes se stopperont quant à elles le 29 mai prochain.

Et si vous êtes un fan invétéré du Visual Novel, Limited Run Games propose également l'édition collector au prix de 89,99$. Cette dernière contiendra :

.@sekaiproject's CLANNAD, one of the most successful visual novels of all time, gets its first physical release for home consoles in the West through our distribution line!



CLANNAD's six-week pre-order for Switch opens at 12pm ET on April 14th (aka, the first day in-game). pic.twitter.com/hKEznRRVEJ