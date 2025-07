Cladun X3 annoncé sur Nintendo Switch

NIS America vient d'annoncer la sortie du dernier épisode de la licence Action/RPG tout en pixel Cladun. Sobrement intitulé Cladun X3, ce nouveau titre sera disponible dans le courant de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents en dématérialisé. À noter que d'après la fiche du jeu fournie par NIS America, le titre aura des textes en français.

À propos de Cladun X3

Des vilains venus des quatre coins du monde ont été convoqués à Arcanus Cella pour participer à un jeu de mort impitoyable, le tout au nom de la paix mondiale. Vous êtes l’un de ces vilains.

Pour survivre à ce jeu mortel, vous devrez renforcer votre puissance et vous aventurer dans les profondeurs de mystérieux donjons. Conquérez des étages remplis de monstres féroces, évitez des pièges mortels et recrutez de sinistres alliés pour vous accompagner dans votre quête. Avez-vous ce qu’il faut pour devenir l’incarnation suprême du mal ?

Cladun X3 est le tout nouvel opus de la série Cladun, des RPG d’action en pixel art où tout — des personnages aux armes en passant par la musique — est entièrement personnalisable. Les joueurs peuvent choisir parmi six types d’armes et dix classes différentes pour venir à bout des donjons d’Arcanus Cella. Recrutez des personnages personnalisés pour renforcer votre groupe et utilisez leur pouvoir via le Magic Circle System, un système unique à la série Cladun. Chaque classe possède ses propres statistiques, armes de prédilection et cercles magiques à tester !