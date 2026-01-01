City Hunter dévoile ses éditions physiques sur Nintendo Switch

Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni, et aucun danger n'impressionne Clouded Leopard Entertainment et Red Art Games pour l'édition des versions physiques de City Hunter. Alors que la version numérique sera disponible le 26 février 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents, les éditions physiques seront proposées sur la boutique en ligne de Red Art Games à partir du 17 septembre 2026 en édition Standard et Collector XYZ. Une édition Deluxe limitée à 500 exemplaires sera également exclusive à la boutique en ligne de Red Art Games, tandis que le reste sera proposé dans les commerces francophones.

Contenu de l'édition XYZ

Un exemplaire du jeu avec jaquette Nicky Larson réversible

Boîte collector avec illustration alternative

Un Steelcase

Un Acrylic stand

Un CD de la bande-originale du jeu

Un porte-clefs marteau 100t (exclusivité redartgames.com)

Inspiré de la première saison de l’anime légendaire de Sunrise, City Hunter suit le célèbre « nettoyeur » du quartier de Shinjuku à Tokyo, Ryo Saeba. Dans cette histoire annexe originale, il affronte une mégacorporation malfaisante dont la conspiration menace le monde entier. Cette nouvelle version du jeu de SUNSOFT permet aux joueurs de découvrir City Hunter tel qu’il est sorti en 1990, ou d’essayer les tout nouveaux modes Hard et Enhanced. Et ce n’est pas tout. Pour célébrer la ressortie de City Hunter, de nombreuses fonctionnalités de type Quality of Life et de nombreux bonus ont été ajoutés au jeu. Clin d'œil à la France, pays occidental où la série est la plus populaire, une double localisation française est proposée aux joueurs francophones. En plus de la version japonaise, ces derniers pourront en effet, choisir entre la version City Hunter, traduction fidèle du jeu original, et la version Nicky Larson, hommage à la première adaptation française de l’anime. Cerise sur le gâteau, les iconiques « Get Wild » de TM Network et « Nicky Larson » de Jean-Paul Cesari peuvent être écoutés dans le lecteur de musiques intégrés au jeu ! Plus d’informations sur le jeu, ses nouvelles fonctionnalités et ses améliorations sont disponibles ci-dessous. En plus de sa sortie numérique, City Hunter bénéficiera également de plusieurs éditions physiques sur Nintendo Switch et PS5 en Europe à partir du 17 septembre. Alors que les éditions Standard et Collector XYZ de City Hunter seront disponibles chez divers revendeurs dès la sortie, l’édition Deluxe limitée (500 exemplaires par plateforme) sera exclusive à la boutique en ligne officielle de Red Art Games. Les précommandes des trois versions Nintendo Switch et PS5 de City Hunter sont déjà ouvertes sur la boutique en ligne officielle de Red Art Games.

À propos de City Hunter : « Je m’appelle Ryo Saeba, également connu sous le nom de City Hunter. Dans ce métier, je suis un « nettoyeur » professionnel très réputé. J’accepte toutes sortes de missions, allant de la protection de jolies femmes aux assassinats. En d’autres termes, je suis un nettoyeur qui élimine la racaille de la ville. Cela signifie que je vis constamment sur le fil du rasoir. Ma partenaire, Kaori, est la sœur cadette de mon meilleur ami décédé, mais elle ne me trouve jamais de missions convenables. Alors, quel genre de travail m’attend aujourd’hui ? » Sorti sur PC Engine le 2 mars 1990 au Japon, City Hunter est la seule adaptation vidéoludique officielle de la franchise éponyme jamais sortie sur console. Après plus de 35 ans, il est enfin temps pour le jeu de faire ses débuts mondiaux tant attendus. Développée par Red Art Games dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de City Hunter, la version 2026 de City Hunter est la version définitive du jeu. En plus d’être jouable en français pour la toute première fois, avec une double localisation City Hunter/Nicky Larson destinée à satisfaire aussi bien les fans puristes que les nostalgiques, cette nouvelle version de City Hunter propose également de tout nouveaux modes de jeu, fonctionnalités et bonus. Les modes Hard et Enhanced, ainsi que diverses fonctionnalités Quality of Life (Save States, Rewind, filtre CRT, etc.), ont été ajoutés pour offrir une expérience de jeu encore plus agréable, tandis qu’une galerie bonus et un lecteur musical raviront les fans des aventures de Ryo Saeba. Enhanced Mode: Le mode Enhanced corrige plusieurs problèmes présents dans la version originale de 1990 tout en conservant la difficulté et la progression d’origine. Les contrôles ont été rendus plus réactifs et des problèmes tels que la latence, les projectiles inefficaces et divers bugs ont été corrigés afin d’offrir une expérience plus agréable. Hard Mode: Le Hard Mode est la version définitive de City Hunter. En plus de toutes les améliorations incluses dans le mode Enhanced, le Hard Mode modifie également le placement des objets, les dégâts infligés et subis, la vitesse et le comportement des ennemis, les hitboxes ainsi que les combats de boss. Une toute nouvelle séquence de gameplay a même été ajoutée pour proposer une mission encore plus exigeante ! Features Portage fidèle de la version PC Engine originale de CIty Hunter

Nouveaux modes Hard et Enhanced avec de nombreuses corrections de bugs, ajustements de gameplay et nouvelles fonctionnalités

Double localisation française : jouez en mode City Hunter ou Nicky Larson (le texte japonais original est également inclus)

Mode Galerie avec des illustrations originales et des images de l’anime

Lecteur de musiques avec la bande-son du jeu ainsi que les iconiques « Get Wild » de TM Network et « Nicky Larson » de Jean-Paul Césari

Rewind

Save States

Filtre CRT

Plusieurs formats d’image

Modèles 3D de la boîte, de la carte et du manuel d’origine

Trophées/Succès (sur PS5, Xbox Series X|S et Steam)

Source : Redartgames