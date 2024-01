Citizen Sleeper s'offre une localisation en français

Disponible depuis mai 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Citizen Sleeper est un jeu narratif signé Jump Over the Age. Proposé uniquement en anglais lors de sa sortie, le développeur vient d'annoncer l'arrivée d'une mise à jour gratuite qui sera disponible dès le 1er Février. Cette dernière sera l'occasion de (re)découvrir le jeu avec une traduction en français sur Nintendo Switch et sur les supports concurrents. Le jeu a été traduit par Eric Holweck, Bérangère Holweck, Jonathan Pierre, Pierre Quelquejeu et Samantha Germaneau de chez RiotLoc (qui ont tous les cinq par ailleurs travaillé sur la traduction de Baldur’s Gate 3).

Incarnez un ouvrier en fuite, échoué sur une station sans foi ni loi située aux confins d'une société interstellaire. Explorez la station, choisissez vos amis, fuyez votre passé et changez votre avenir dans ce jeu inspiré des JdR plateau. LA VIE SUR ERLIN'S EYE Une station abandonnée aux confins d'un système en crise. Délabrée, sans foi ni loi, en proie au chaos mais grouillant d'activité, elle a été fondée par des idéalistes dans l'ombre d'un effondrement corporatif. Elle est désormais tenue par des alliances anarchiques, des factions en piteux état et un désir commun de se libérer du joug corporatif. TRAVAILLEZ, FAITES-VOUS PAYER, SURVIVEZ À chaque cycle, vous choisissez que faire de votre temps : échinez-vous sur des chantiers, servez dans des bars, écumez les marchés pour trouver des composants rares ou glanez un peu de nourriture dans les rues. Forgez ou brisez des alliances, découvrez des secrets bien gardés et échappez à vos poursuivants. Apprenez à survivre et à prospérer, un cycle après l'autre. AIDEZ VOS AMIS La station abrite des personnages de tous horizons qui tentent de mener une existence parmi les étoiles : pilleurs d'épaves, ingénieurs, pirates informatiques, barmen, vendeurs de nourriture sur le pouce... chacun avec son histoire. Choisissez ceux que vous voulez aider et, ensemble, bâtissez votre avenir. DÉCOUVREZ LEURS SECRETS Piratez le Cloud de la station pour accéder à des décennies de données numériques afin de découvrir de nouvelles zones et de percer des secrets bien gardés. C'est votre unique pouvoir et, grâce à lui, vous pourrez changer votre avenir. Secrets corporatifs, IA perfides et données perdues attendent ceux qui cherchent à plonger dans les profondeurs des réseaux de la station. CRÉÉ POUR MOURIR Essen-Arp considère que vous lui appartenez, vous n'êtes qu'un actif insignifiant dans son portefeuille à l'échelle cosmique. Vous êtes le produit d'un système abusif dans un univers où l'expansion de l'humanité s'est faite à grands coups d'exploitation et d'extraction. Échappez aux créateurs de votre corps qui se meurt et tracez votre voie dans un monde futuriste, profondément cohérent et foisonnant d'imagination qui se fonde sur les concepts de précarité, d'identité individuelle et de liberté.