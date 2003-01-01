Citizen Sleeper et Citizen Sleeper 2: Starward Vector sont disponibles sur Nintendo Switch 2

Il est des jeux qui se bonifient avec le temps comme le bon vin. Après être sortis sur Nintendo Switch, les RPG Citizen Sleeper et Citizen Sleeper 2: Starward Vector viennent de s'offrir ce 25 juin une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, profitant au passage de la traduction française également sortie il y a quelques mois. Une occasion de découvrir cet univers de science fiction dans des conditions optimales. Si vous possédez déjà les versions Switch, un patch de mise à niveau est disponible gratuitement pour les 2 opus. Les améliorations de ces éditions sont les suivantes :

CITIZEN SLEEPER

Une aventure dans les ruines du capitalisme interplanétaire. Incarnez un fugitif échoué sur une station anarchique aux confins d'une société interstellaire. Explorez les lieux, choisissez vos amis, fuyez votre passé et changez votre avenir avec une liberté inspirée des jeux de rôle papier.

CITIZEN SLEEPER 2: STARWARD VECTOR

Un RPG inspiré des jeux de rôle sur table, dans un univers de SF profondément humain. Vous êtes un androïde défectueux en fuite que l'on traque et qui n'a aucun souvenir de son passé. Trouvez-vous un vaisseau, assemblez un équipage et acceptez des contrats en arpentant la Ceinture Astrale.