Citizen Sleeper 2: Starward Vector - Les Dormeurs s'éveillent enfin sur Nintendo Switch

Le développeur Jump Over the Age et l'éditeur Fellow Traveller viennent de confirmer la sortie de Citizen Sleeper 2: Starward Vector ce 31 octobre sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 22,49€, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

La suite tant attendue de l'un des RPG les plus acclamés de 2022 ! Vous êtes un dormeur, l'émulation d'un esprit humain dans un corps artificiel, et vous avez réussi à échapper à la corpo qui vous a créé et au gang qui cherchait à vous contrôler. Prenez les commandes d'un vaisseau, constituez-vous un équipage et un réseau d'alliés, et acceptez des contrats stimulants tout en vous bâtissant un avenir. Choisissez une classe, configurez vos talents et assemblez votre équipage dans un jeu inspiré des jeux de rôle sur table. Votre avenir dépend du résultat des dés alors que vous devez faire des choix difficiles dans un univers complexe. Ce RPG qui réinvente le système de jeu primé de Citizen Sleeper satisfera tout autant les fans du premier jeu que les nouveaux venus.