Citizen Sleeper 2 s'offre une traduction française pour la fin octobre

Après une tentative désespérée pour fuir une vie de servitude en modifiant le code qui gère votre système dans le premier opus, Citizen Sleeper 2 vous mettait de nouveau en fuite, mais cette fois, avec un corps défectueux. Si le titre avait reçu a sa sortie des critiques élogieuses, il souffrait malheureusement de l'absence de traduction française. Ce problème sera bientôt réglé puisque l’éditeur indépendant Fellow Traveller et le développeur Jump Over the Age ont annoncé un patch pour le 29 octobre , nous permettant ainsi de profiter de cette aventure atypique dans la langue de Molière. Et pour ceux souhaitant faire coup double, Citizen Sleeper: Helion Collection proposant les deux opus en un est actuellement en promotion sur l'eShop de la Nintendo Switch jusqu'à ce soir minuit !

La suite tant attendue de l'un des RPG les plus acclamés de 2022 !

Vous êtes un dormeur, l'émulation d'un esprit humain dans un corps artificiel, et vous avez réussi à échapper à la corpo qui vous a créé et au gang qui cherchait à vous contrôler. Prenez les commandes d'un vaisseau, constituez-vous un équipage et un réseau d'alliés, et acceptez des contrats stimulants tout en vous bâtissant un avenir.

Choisissez une classe, configurez vos talents et assemblez votre équipage dans un jeu inspiré des jeux de rôle sur table. Votre avenir dépend du résultat des dés alors que vous devez faire des choix difficiles dans un univers complexe. Ce RPG qui réinvente le système de jeu primé de Citizen Sleeper satisfera tout autant les fans du premier jeu que les nouveaux venus.