Circuit Pokémon GO : Johto - Un nouvel événement mettant à l'honneur la seconde génération de monstres de poche

Ayant rencontré un vif succès avec l'édition consacrée à la région de Kanto (1ère génération), Pokémon Go s'apprête à renouveler son événement baptisé Circuit Pokémon GO, mettant cette fois-ci la région de Johto à l'honneur. Pour découvrir toutes les informations relatives à l'évènement, nous vous laissons découvrir le communiqué ci-dessous.

Le Circuit Pokémon GO : Johto se tiendra le 26 février 2022 de 9h à 21h et mettra à l'honneur les célèbres jeux de la licence, Pokémon Or et Pokémon Argent.

En référence à ces deux monuments de la saga Pokémon, la version payante de l'événement permettra aux joueurs de choisir entre la version Or ou Argent, donnant ainsi accès à du contenu exclusif !



Les billets pour participer à l'évènement sont déjà disponibles au prix de 11,99€ et récompenseront les joueurs qui achèteront leurs places à l'avance avec les avantages suivants :

Acheter un billet avant le lundi 10 janvier 2022, donnera au joueur l'accès à l'Etude ponctuelle de janvier et février.

donnera au joueur l'accès à l'Etude ponctuelle de janvier et février. Acheter un billet avant le jeudi 10 février 2022, donnera au joueur l'accès à l'Etude ponctuelle de février.

Une version gratuite du Circuit Pokémon GO : Johto est également prévue.