Circle of Sumo : Online Rumble ! Un nouveau jeu gratuit disponible sur Nintendo Switch

A la base, Circle of Sumo est un jeu de combat multijoueur en local dans lequel on incarne un sumo parmi huit combattants différents. Le titre est disponible en version payante depuis 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch à 4,99€ (au lieu de 9,99€ .) Cependant, surprise puisque le jeu vient de réapparaître sur l'eShop de la console de Nintendo en version online et "gratuite" ! Nommé Circle of Sumo : Online Rumble ! le jeu est une adaptation du titre précédent et vous invite toujours à incarner un des huit sumotoris dans des arènes bourrées de pièges et d'embûches. Pour en savoir plus, retrouvez la fiche eShop du jeu ci-dessous.

Circle of Sumo : Online Rumble ! est disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch dès à présent . Le jeu propose (bien évidemment) des achats in-game.

Incarnez huit lutteurs sumo différents et affrontez vos amis et le monde entier dans des combats sans merci !

Jusqu'à 4 joueurs en local ou en ligne.

8 combattants différents.

5 arènes sumo.

Circle of Sumo : Online Rumble ! est un must pour vos soirées jeux vidéo entre amis !