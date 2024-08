Cilla - Un nouveau shooter en Pixel Art disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un shooter à petit prix pour ce mois d'août, Stamina Zero et Frameblade vous proposent de découvrir dès à présent Cilla sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé depuis le 2 août 2024 au prix de 6,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Vous ferez la connaissance de Cilla, une entité mystérieuse plongée au cœur de la guerre. Elle est la soldate parfaite. Sans douleur, peur et remords. Son voyage se mêle au dur présent et à ce qui semble être un avenir inévitable, alors que des pertes sans fin et des menaces extraterrestres la poursuivent à chaque instant. Mais que se passera-t-il lorsque Cilla fera face à son épreuve la plus difficile – un choix qui va tout changer ?

Caractéristiques de jeu:

Narrative Twist : Plongez-vous dans l'histoire du Perfect Soldier dans un univers futur alternatif. Vivez ses émotions et affrontez un choix moral qui aura un impact sur le destin de Cilla et celui de toute l'humanité.

De superbes graphismes en pixels : profitez de paysages de jeu fabriqués à la main, d'arrière-plans multicouches méticuleusement conçus et d'ennemis uniques dans chaque niveau.

Combat stimulant et dynamique : faites preuve d'une agilité maximale, collectez des bonus, évitez les tirs ennemis et étudiez leur comportement et leurs attaques tout au long de l'histoire captivante du jeu.

Relevez le défi et déterminez le sort du monde !