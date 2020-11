Chronos: Before the Ashes s'offre un nouveau trailer

Nouveau titre signé THQ Nordic à destination de la Nintendo Switch, et autres supports concurrents, Chronos: Before the Ashes revient le temps d'une vidéo afin de nous présenter en détail son univers. Environnements, mécanismes de développement du personnage, gameplay, tout est passé au crible dans cette dernière vidéo. Pour rappel, Chronos: Before the Ashes est attendu pour le 1er décembre 2020 sur l'eShop, mais aussi en version physique.

Chronos: Before the Ashes est un RPG d'ambiance où sont contées les chroniques d'un héros qui a voué sa vie à sauver sa patrie d'un terrible péril. Gagnez en sagesse, en force et en puissance à mesure que vous vous enfoncez dans les profondeurs d'un mystérieux labyrinthe. Mais prenez garde, le labyrinthe exige un lourd tribut, car chaque fois que votre héros meurt, il perdra une année de sa vie ! Aventure-RPG : Un mélange rafraîchissant d'éléments de jeux d'aventure et de mécaniques de RPG.

: Un mélange rafraîchissant d'éléments de jeux d'aventure et de mécaniques de RPG. Des combats avancés : Un large choix d'armes, de compétences et de pouvoirs est à disposition du joueur pour mener à bien sa quête.

: Un large choix d'armes, de compétences et de pouvoirs est à disposition du joueur pour mener à bien sa quête. Mécanique de vieillissement unique : Chaque fois que le héros meurt, il vieillit d'un an. Vous devrez vous adapter au vieillissement du personnage à mesure de votre progression. Vous commencerez jeune, agile et rapide, et terminerez sage et prompt à la magie.