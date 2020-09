Chronos : Before the Ashes s'offrira une sortie sur Nintendo Switch en décembre

Nouvelle création signée Gunfire Games (Darksiders III), Chronos : Before the Ashes est un titre conçu à la base comme une expérience VR, mais qui s'est adapté pour pouvoir sortir sur différents supports dont la Nintendo Switch. Attendu pour le 1er décembre 2020 , nous vous laissons découvrir ci-dessous un bref descriptif du jeu, ainsi qu'un trailer de présentation officiel.

Chronos : Before the Ashes est un RPG atmosphérique qui raconte la quête de toute une vie d'un héros pour sauver sa patrie d'un grand mal. Devenez plus sage, plus fort et plus puissant en explorant les profondeurs du mystérieux labyrinthe. Mais attention, le labyrinthe fait payer un lourd tribut - chaque fois que votre héros meurt, il perd un an de sa vie !