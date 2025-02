Chronicles of the Wolf - Un nouveau titre pour les fans de Castlevania

Le développeur Migami Games nous propose pour 2025 un nouveau titre qui rallumera certainement la flamme des fans de Castlevania. Chronicles of the Wolf vous permettra ainsi d'incarner un apprenti chevalier de l'Ordre de la Rose-Croix, déterminé à éliminer la Bête du Gévaudan. Attendu pour cet été sur Nintendo Switch et supports concurrents en dématérialisé, mais également en version physique, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans Chronicles of the Wolf, les joueurs incarnent Mateo Lombardo, un jeune apprenti destiné à devenir le véritable chevalier de l'Ordre de la Rose-Croix. Chargé de chasser la mythique Bête du Gévaudan, le voyage de Mateo l'emmène à travers de vastes châteaux et des paysages traîtres remplis d'ennemis mortels, d'énigmes complexes et de secrets qui n'attendent que d'être découverts.