Chronicles of the Wolf est disponible sur Nintendo Switch

Prêt à pourchasser la Bête du Gévaudan ? C'est en tout cas ce que vous propose le metroidvania Chronicles of the Wolf. Officiellement disponible depuis le 19 juin sur l'eShop de la Nintendo Switch, un partenariat entre PQube, PixelHeart, l'équipe de développement indépendante Migami Games et Maximum Entertainment France a permis d'également proposer le jeu en édition physique sur Nintendo Switch et PS5.

Entrez dans un monde où le mythe s'immisce dans l'histoire. Les joueurs commencent leur aventure dans la forêt ensanglantée du Gévaudan, après le massacre brutal des compagnons de Mateo. Pour survivre, Mateo doit résoudre des énigmes cryptiques afin de débloquer de nouveaux chemins. Le jeu encourage l'exploration, le retour en arrière et la progression graduelle grâce à la collecte de divers objets, armures et armes qui débloquent de nouvelles capacités. Mateo doit se frayer un chemin à travers des villages sinistres, des châteaux gigantesques et des marécages envahis par la végétation, tous remplis d'ennemis redoutables et de combats de boss intenses. Un cycle jour-nuit dynamique ajoute encore à la pression, mettant les joueurs à rude épreuve à chaque instant. Une légende renaît à l'époque moderne Incarnez Mateo Lombardo, le dernier apprenti de l'ancien ordre de la Rose-Croix, alors qu'il traque la mythique Bête du Gévaudan, un monstre inspiré de récits historiques réels qui a terrorisé la France du XVIIIe siècle. Chronicles of the Wolf regorge de tout ce que les fans adorent : des combats intenses, une narration gothique et des combats de boss palpitants. Avec 10 à 12 heures de gameplay metroidvania finement ciselé et plus de 150 types d'ennemis à affronter, les joueurs attendront avec impatience ce que Migami leur réserve après chaque combat remporté.