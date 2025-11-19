ChromaGun 2: Dye Hard annoncé sur Nintendo Switch 2 pour début 2026

Le ChromaGun sera bientôt de retour dans l'arsenal des joueurs avec le second opus de la licence éponyme : ChromaGun 2: Dye Hard. En plus de l'annonce de la sortie du jeu sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, PM Studios, le développeur Pixel Maniacs et Maximum Entertainment France ont signé un partenariat pour proposer le jeu d'énigmes en version cartouche complet sur Nintendo Switch 2, et sur PS5, à partir du 12 février 2026 . L’édition physique comprendra les bonus exclusifs suivants :

Dans cette aventure d'énigmes en vue à la première personne, vous serez en charge de découvrir le potentiel du ChromaGun pour faire avancer les recherches d'une entreprise tout à fait recommandable. Jouez sur les couleurs et la gravité, ne vous laissez pas distraire par les périls imminents, et gardez le sourire !

Bienvenue à ChromaTec

Ici, à ChromaTec, les couleurs sont des aimants ! Enfin, pas exactement. Le chromatisme magnétoïde, une propriété physique du domaine pandimensionnel, est un peu plus complexe que cela. Pour faire simple : les murs attirent les objets de la même couleur. Toutes sortes d'objets ! Comme de grandes boîtes. Ou des petites. Ou de grandes caisses. Ou des WorkerDroids* super sûrs, super amicaux et définitivement pas meurtriers. (liste non exhaustive)

*Les WorkerDroids pourraient être moins « pas meurtriers » qu'on ne le pensait jusqu'à présent.

Utilise tes talents aguerris de peintre et de coloriste pour résoudre volontairement les énigmes complexes du Protocole de test de ChromaTec afin d'aider la recherche sur le ChromaGun, Mark II, aussi connu sous le nom de ChromaGun 2. Merci de noter que les éléments suivants ne sont PAS des raisons valables de non-participation :