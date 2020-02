Christophe Gans travaille sur deux nouveaux films adaptés de Siilent Hill et de Project Zero

Christophe Gans qui a fait partie de la grande aventure Starfix avant de devenir un réalisateur reconnu grâce à des films comme Crying Freeman, Le Pacte des Loups ou encore Silent Hill a fait une annonce récemment. Il travaillerait actuellement avec son producteur fétiche Victor Hadida sur l'adaptation cinématographique de deux licences vidéo-ludiques d'épouvante : Project Zero et Silent Hill (qu'il se prépare donc à retrouver) avec la volonté de rester fidèle aux œuvres d'origine.

Ainsi Project Zero se déroulera au Japon et gardera son ambiance "maison hantée japonaise". Ce sera un projet international sachant que la licence a déjà été adaptée au Japon sur grand écran... Quant au nouveau film Silent Hill, il nous replongera dans l'atmosphère d'une petite ville américaine ravagée par le puritanisme et permetra peut-être à Christophe Gans de renouer avec le succès- tant public que critique.

En effet, espérons que Christophe Gans retrouvera les fulgurances et l'inspiration de ses débuts et évitera le clinquant déplaisant et ringard de son épouvantable version de La Belle et La Bête de 2014.

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Allocine