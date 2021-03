Chocobo GP : bientôt le retour de la licence Chocobo Racing ?

C'est une rumeur qui traine depuis l'année dernière et qui rebondit aujourd'hui grâce au site Gematsu qui a relevé que Square Enix a déposé dans le monde entier la marque Chocobo GP (et Chocobo Grand prix au Japon.) cela pourrait laisser penser que Square se prépare à ressusciter Chocobo Racing, initialement sorti en 1999 sur Playstation sorti en 1999 et qui est l'un des nombreux Mario Kart-like créés dans la foulée du succès du jeu de Nintendo. Il est possible que ce soit aussi tout autre chose (un évènement dans Final Fantasy XV ou autre) et pour en avoir le cœur net, il faudra patienter.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire si la perspective de retrouver Chocobo Racing vous enchante- ou pas.

Source : Gematsu