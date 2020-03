Children of Zodiarcs vise la Nintendo Switch pour fin mars

Si vous êtes en manque de Tactical-RPG, Dear Villagers et Cardboard Utopia viennent d'annoncer la sortie de Children of Zodiarcs sur l'eShop de la Nintendo Switch pour le 27 mars 2020 . Pour en apprendre davantage sur ce titre, déjà paru en 2017 sur Steam et PS4, nous vous laissons ci-dessous la présentation présente sur le site indiqué plus tôt, ainsi qu'un trailer de présentation de l'époque.

Enfin, il est à noter que Red Art Games prévoit également la sortie d'une version physique du jeu, limitée à 2800 exemplaires exclusivement sur leur boutique au prix de 34,99€. Pour la date de parutions en revanche, il faudra patienter jusqu'au 3ème trimestre 2020 , voire plus en raison des complications dues au Covid-19 et les nombreux ralentissements dans l'industrie.

À PROPOS DE CE JEU Un RPG narratif tactique se déroulant dans le royaume de Lumus, un monde divisé entre richesse et misère. Incarnez Nahmi et son groupe de parias et tirez parti du nouveau système de combat combinant cartes et dés pour porter un coup fatal à la soif de bénéfices des nobles seigneurs et ladies. L'histoire

Un groupe composé de voleurs professionnels est sur la trace d'une relique antique. Les voleurs infiltrent les couloirs dorés des appartements privés d'un noble corrompu à la poursuite de leur cible, échappant de justesse au châtiment des gardes de la ville à chaque tournant. Cherchant désespérément une échappatoire, ils se réfugient dans les sordides bas quartiers de la ville et affrontent l'univers sans lumière de la pègre. Très bien armés, les gardes de la ville ne sont pas les seuls à les pourchasser, ils devront aussi faire face à des gangs rivaux et à des familles psychotiques de cannibales vivant sous terre. Laissés pour compte par le système et utilisés à leurs fins par des criminels sans scrupules, les jeunes compagnons devront faire face à leur propre réalité. Mais prenez garde : personne ne s’échappe indemne dans le monde de Children of Zodiarcs ! CARACTÉRISTIQUES: Cartes de combat

Les attaques et les compétences de tous les membres de votre équipe sont liées aux cartes de combat. Piochez différentes cartes pendant les combats pour obtenir différentes possibilités à chaque combat ! Renforcez vos cartes

Utilisez les dés pour conférer des bonus à vos cartes ! Préférant les symboles aux chiffres, ces dés proposent des modifications d'attaque, de défense, de soin et de compétences spéciales. Tentez la chance

Jouez encore plus stratégiquement en fabriquant des dés adaptés à votre style de jeu, et relancez jusqu'à deux dés à chaque lancer. N'ayez plus peur de tenter la chance ! De nombreux personnages

Faites la connaissance de Nahmi, enlevée alors qu'elle était enfant ; de Brice, forcée à survivre dans les rues dangereuses de Torus ; de Zirchhoff, un bandit plein de charisme qui confie ses basses besognes à de jeunes orphelins ; ainsi que de nombreux autres fauteurs de troubles. Construisez des decks

Chaque personnage possède un deck personnalisable. Adaptez les aptitudes aux attaques et compétences que vous voulez utiliser en combat. Une musique intégralement orchestrée

La musique de Children of Zodiarcs capture l'essence des classique du RPG tactique avec une bande originale intégralement orchestrée composée par l'équipe récompensée de Vibe Avenue. Joignez-vous à Nahmi et son équipe dans cette douloureuse histoire racontant le combat que les opprimés mènent pour survivre dans un monde où les forces mystiques sont ignorées, et où les seules choses qui intéressent le pouvoir en place sont les bénéfices. Serez-vous capable de renverser le système corrompu ?