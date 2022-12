Children of Silentown dévoile ses coulisses dans un nouveau journal des développeurs

Le jeu vidéo Children of Silentown révèle ses secrets ce jour dans un nouveau journal des développeurs de Elf Games et Luna2. En attendant de pouvoir découvrir les qualités de ce jeu le 11 janvier 2023 , nous vous laissons découvrir les coulisses de la création du titre, de la création du design jusqu'à l'histoire.

Initialement développé en tant que court-métrage animé, Elf Games et Luna2 ont collaboré pour transposer Children of Silentown dans le medium interactif. La vidéo Making-Of raconte comment cette suggestion, par un effet boule de neige, est devenue le jeu que nous voyons aujourd’hui en tant que titre à part entière. Celui-ci a été réalisé par cette petite équipe de développement durant leur temps libre après une journée de travail en tant que développeur de logiciels ou de créateur de contenu à temps complet sur YouTube. La passion de cette équipe est contagieuse et s’est transmise dans ce projet, lentement mais sûrement, au fil des années. Même Jack, le punk, a hâte de pouvoir partager ça avec tout le monde.