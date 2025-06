Chicken Run: Commandodu annoncé sur Nintendo Switch

Après le retour des poules les plus déjantées sur Netflix en 2023 avec Chicken Run : la Menace Nuggets, Outright Games vient d’annoncer une collaboration avec le studio d'animation Aardman à l’origine de Chicken Run et de Wallace et Gromit pour nous proposer un jeu d'action/infiltration improbable : Chicken Run: Commandodu. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour cet automne, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Chicken Run: Commandodu prolonge l’histoire du film Chicken Run: La menace nuggets avec une nouvelle aventure dans laquelle nos héros à plumes doivent empêcher les poulets d’être transformés en nuggets ! Dans la peau des personnages de Chicken Run, les joueurs s’infiltrent au sein de cinq fermes fortifiées et déjouent les nombreuses mesures de sécurité pour sauver les poulets captifs. Il faudra éviter les caméras de sécurité, se faufiler entre les gardes humains au regard perçant ou encore se cacher dans des cônes de signalisation… la discrétion et le sens tactique seront mis à rude épreuve ! En solo ou à deux joueurs en mode coopératif local, les joueurs devront sortir de leur coquille pour que leur mission soit couronnée de succès. Déjà à l’affiche dans Chicken Run: La menace nuggets, Bella Ramsey et Josie Sedgwick-Davies prêtent une nouvelle fois leur voix à Molly et Frizzle dans Chicken Run: Commandodu. Larry Rickard, scénariste pour Chicken Run: La menace nuggets, a concocté un scénario inédit qui fera découvrir aux joueurs de nouveaux méchants déjantés et une référence surprise au dernier film de Wallace et Gromit. Fort du succès international de Chicken Run: La menace nuggets (plusieurs millions de spectateurs et une place dans le Top 10 mondial), Chicken Run: Commandodu offre aux fans et aux familles une nouvelle histoire palpitante au service d’un jeu passionnant qui va leur voler dans les plumes !