Chicken Run: Commandodu a éclot sur Nintendo Switch

Outright Games et Aardman, célèbre studio d’animation indépendant à l’origine de Chicken Run et Wallace et Gromit, ont annoncé la sortie mondiale de leur nouveau jeu Chicken Run: Commandodu. Disponible officiellement depuis le 23 octobre 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Les évènements désastroeufs exigent des héros emplumés.

Après avoir échappé aux dangers de Chicken Run : La Menace Nuggets, la bande revient pour une nouvelle aventure... et cette fois, les nuggets ne sont pas le seul plat prévu ! Les poulets sont encore en danger !

Prends le contrôle de Molly, Rocky, Frizzle et leurs amis, et aide-les à se faufiler, grimper et courir au travers de cinq fermes toutes plus dangereuses les unes que les autres pour sauver les poulets capturés.

Mais attention, ne te précipite pas ou on risque de te voler dans les plumes !

Il faudra tromper les gardes, éviter les caméras de surveillance, et te battre avec une armée de poulets maléfiques complètement fous.

L’aventure est risquée, les poulets sont gonflés à bloc… et les explosions sont inévitables !

Es-tu prêt ?